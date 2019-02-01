Инцидент в колонии для особо опасных: ситуация под контролем

В исправительной колонии №7 в Саратовской области, где содержатся особо опасные преступники, между заключенными произошла драка, передает ТАСС.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе УФСИН региона, в четверг в ИК-7 для особо опасных преступников-рецидивистов между заключенными завязалась драка, в ходе которой была повреждена мебель и другое имущество. Осужденные отказались подчиняться законным требованиям сотрудников учреждения.

В данной колонии содержатся около 800 особо опасных рецидивистов. Отмечается, что 75% осужденных не поддержали акцию неповиновения.

В настоящее время ситуация взята под контроль, колония работает в штатном режиме. В учреждение направлены сотрудники центрального аппарата ФСИН России. Ведется служебная проверка.