На медицинском форуме психиатр узнал в терапевте шизофреника-расчленителя

В Челябинской области по постановлению суда заключен под стражу 32-летний Борис Кондрашин. После того, как он, возомнив себя "черным магом", усыпил уколом и расчленил своего приятеля, выпив его кровь, Кондрашин проходил принудительное лечение у психиатра.

Спустя несколько лет Конгдрашин купил диплом о высшем образовании и в ноябре 2018 года предоставил его при трудоустройстве в лечебное учреждение на должность врача-терапевта.

Правда, поработать терапевтом ему удалось всего несколько месяцев.

Вывести на чистую воду Кондрашина удалось после того, как на одном из медицинских форумов, где он был активным пользователем, лжеврача опознал лечивший его психиатр.

Он и сообщил об этом в прокуратуру, рассказал "Интерфаксу" информированный источник. Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что Кондрашин предоставил в отдел кадров больницы поддельный диплом о высшем медицинском образовании и поддельное удостоверение о повышении квалификации.

Тогда же выяснилось, что терапевт-самозванец после изощренного расчленения одноклассника уже 20 лет состоит на учете в областной специализированной психоневрологической больнице.

В 2012 году он был отпущен из больницы после принудительного лечения, но находился в группе активного диспансерного наблюдения психиатра.

Сейчас лжеврач обвиняется по статьям УК "Использование заведомо подложного документа" и "Хранение наркотических средств" (поскольку при обыске у него в квартире было обнаружено наркотическое вещество в крупном размере), сообщает управление СК РФ по Челябинской области.

О жутких подробностях совершенного преступления тогда еще 16-летним Кондрашиным в 2000 году писала, в частности, газета "Челябинская неделя".