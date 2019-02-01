Гуайдо, Мадуро и "золотая сделка": комментарий Кремля

Россия не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, главной государства является Николас Мадуро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, добавил он, вне зависимости от развития политической ситуации в этой стране, Россия рассчитывает на развитие торгово-экономических отношений и сотрудничества с Венесуэлой.

Послания спикера парламента Венесуэлы Гуайдо, который объявил себя президентом, в Кремле не получали, хотя об отправке этого послания руководству Китая и России заявил сам Гуайдо, рассказал Песков.

"Если и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся", — добавил пресс-секретарь президента, уточнив, что послание будет рассматриваться как направленное спикером парламента Венесуэлы, а не президентом.

Песков также сообщил, что ему ничего не известно о переговорах по возможной продаже золота из Венесуэлы в Россию. Что касается возможной продажи золота ОАЭ, пресс-секретарь напомнил, что это внутреннее дело Венесуэлы.