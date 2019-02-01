Вратарь Георгий Лория отсудил у "Крыльев Советов" 20 млн рублей

Голкипер национальной сборной Грузии Георгий Лория во второй раз за карьеру вступил в судебное разбирательство с российским клубом и во второй раз выиграл дело о невыполнении финансовых условий. Вратарь отсудил у руководства самарской команды "Крылья Советов" более 20 млн рублей.

Дело длилось более полугода и Лория в своем иске к "Крылышкам" отмечал, что помимо зарплаты руководство клуба из Самары" задолжало ему еще и отпускные деньги, сообщает "Спорт-экспресс". Ранее грузинский футболист судился с махачкалинским "Анжи". Клуб из столицы Дагестана заплатил игроку по решению суда 4,5 млн рублей.