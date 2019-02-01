Погода на выходные: первая репетиция весны

В выходные дни в столичном регионе под влиянием циклона температура немного превысит климатические показатели первой декады марта.

По данным синоптиков, в Москве будет облачно, в некоторых районах пройдут небольшие дожди, днем в столице и в Подмосковье температура будет держаться на уровне +1, +3 градусов, ночью 0, -3.

Немного потеплеет и в Санкт-Петербурге. Здесь в субботу днем -2, -4, в воскресенье +1, +3, ночью подморозит до -2, -4, будет облачно, скользко, пройдут осадки.

Тепло не дойдет до приполярных регионов. Так, в Мурманске и Сыктывкаре -20, -23, в Нарьян-Маре -29, -32, в Вологде -3, -8, местами — небольшой снег.

В воскресенье потеплеет в Черноземье. В Орле, Курске и Воронеже в субботу -2, -4, в воскресенье 0, +2.

В Поволжье — умеренно морозно. В Нижнем Новгороде, Пензе, Саранске и Саратове -2, -7, В Сызрани и Самаре -6, -9.

В Волгограде -3, -6, в Ростове-на-Дону и Элисте +2, +7, в Астрахани +1, +3.

Морозно будет на Урале, там пройдет небольшой снег. В Екатеринбурге и Челябинске -20, -23.

Западная Сибирь останется в антициклоне, здесь будет солнечно и очень морозно. В Новосибирске, Красноярске и Омске ожидается -35, -37.

Будет солнечно на юге Дальнего Востока: в Благовещенске около -20, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре -13, -16, во Владивостоке -2, -4.