Устроившую два ДТП в Подмосковье модель Валерию Соколову лишили прав

Известную российскую фотомодель Валерию Соколову задержали в аэропорту Шереметьево и спустя несколько дней на три года лишили прав за то, что она за один день совершила два ДТП, но скрылась с места, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. Камера регистратора запечатлела момент одного столкновения.

Оба случая произошли вечером 6 декабря на 25-м километре Новорижского шоссе, причем, как утверждают свидетели, 31-летняя уроженка Пензенской области, управлявшая своим Mercedes-Benz Gelandewagen, была пьяна. Про первое происшествие стражи порядка ничего не сообщают, а вот второе ДТП произошло, когда Соколова торопилась уехать с места. При попытке объехать пробку она выехала на встречную полосу и врезалась в машину, в салоне которой находилась женщина на девятом месяце беременности. Ни она, ни водитель травм не получили — на записи видно, что они самостоятельно покидают машину и отправляются осматривать повреждения. В этом случае фотомодель, которой приписывают роман с хоккеистом Александром Овечкиным, тоже не стала дожидаться служителей закона.

Объявленную в розыск Соколову задержали на территории Шереметьева, решением Истринского суда ей назначено наказание в виде лишения прав сроком на 18 месяцев по каждому ДТП, то есть суммарно на три года.