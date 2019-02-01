"Лежал в крови и не шевелился": драка московских водителей попала на видео

Вчера, 31 января, в Москве на улице Сущевский вал повздорили владелец легкового автомобиля и водитель грузового манипулятора.

О первоначальной причине ссоры не сообщается, однако в ходе его развития, по словам очевидцев, водитель манипулятора вооружился битой и ринулся в бой.

Второй участник конфликта, будучи более молодым и энергичным, легко отобрал спортивный снаряд и несколько раз ударил его обладателя по голове, в результате чего пожилой водитель упал навзничь, а затем лежал в крови и не шевелился.

К настоящему известно, что пострадавшего отвезли в больницу. О его состоянии не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов инцидент еще не прокомментировали.