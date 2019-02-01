На Сущевском валу водители устроили драку на проезжей части

Дорожный конфликт, который может закончиться уголовным делом: в Сеть попало видео, на котором два водителя выясняют отношения прямо на проезжей части. Это произошло на Третьем транспортном кольце в районе Сущевского Вала.

На кадрах видно: все начинается со словесной перепалки. Затем один из автомобилистов хватает биту и наносит оппоненту несколько мощных ударов по голове. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Очевидно, что он получил серьезные травмы — на асфальте появилась лужа крови. Водителя, который устроил жестокую расправу, сейчас ищут.