Дело Арашуковых: Песков призвал не спешить с выводами

В Кремле призвали не делать поспешных выводов об изъянах в управлении "Газпромом" в связи с делом сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, которого обвиняют в создании преступной группировки и хищении газа на сумму около 30 миллиардов рублей.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не свидетельствуют ли подобные обвинения о том, что в системе управления госкомпанией произошел серьезный сбой.

"Сейчас об этом говорить преждевременно, потому что это пока предъявленные обвинения и в ходе судебного разбирательства это предстоит доказать", — ответил представитель Кремля, призвав дождаться вердикта суда.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации по обвинению в участии в преступном сообществе, в организации двух убийств и давлении на свидетеля. В тот же день Басманный суд столицы заключил его по стражу до 30 марта, хотя адвокаты просили поместить подозреваемого под домашний арест или отпустить под залог до 10 миллионов рублей.

Арашуков-старший, являющийся советником главы компании "Газпром межрегионгаз", обвиняется в создании преступного сообщества (куда входил его сын Рауф) и особо крупном мошенничестве. Накануне он также был арестован на 2 месяца.

Уголовное дело также возбуждено и в отношении двоюродного брата Рауфа Арашукова — Руслана Арашукова, который возглавляет одно из дочерних предприятий "Газпрома".