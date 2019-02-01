Кампания против российских журналистов: Зайберт и Юбераль ответили Захаровой

В Германии не ведется кампания против российских СМИ за рубежом, но имеет место единодушная критика с различных сторон относительно их методов работы, заявили в германском союзе журналистов (DJV). При этом председатель DJV Франк Юбераль заявил, что представители российских СМИ могут свободно работать в Германии и освещать события. Однако, по его словам, профсоюз разделяет мнение ряда немецких журналистов о том, что российские СМИ в Германии транслируют взгляды Кремля, нанося ущерб демократии. При этом никаких доказательств этих утверждений Юбераль не приводит.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ФРГ бездоказательно критикуют издание RT Deutsch, которое пользуется все большей популярностью, передает телеканал "Россия 24". Дипломат указала на "попытки демонизации различных объединений соотечественников и русскоязычной прессы Германии". Неконструктивные обвинения звучали с полос сразу нескольких изданий — это и таблоид Deutsche Welle, и Bild.

По словам дипломата, в Германии ведется масштабная атака на российские СМИ не без участия государства. По ее словам, это "срежиссированная кампания по дискредитации российской прессы". Она сообщила, что "международные профильные структуры будут проинформированы о том, что подобная ситуация в ФРГ имеет место быть".

"Тот, кто делает такие сомнительные утверждения, тот мало знает о Германии и свободе прессы или он сознательно хочет представить Германию в неверном свете — так или иначе", — сказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. "Я решительно отвергаю подобные утверждения", — добавил он.