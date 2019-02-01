Песков: Штаты давно решили разорвать ДРСМД и никаких доводов не слышат

Соединенные Штаты, видимо, давно решили выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому они не желают слушать никаких доводов или вести полноценные переговоры. Процесс разрыва ДРСМД может начаться уже в ближайшее время, заявил Дмитрий Песков.

Никаких контактов в последнее время со Штатами не было, уточнил пресс-секретарь президента, 2 февраля из США должно прийти уведомление о расторжении соглашения, пишет агентство ТАСС.

Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности уже фактически не работает. Глава внешнеполитического ведомства уверен, что виновата в нарушении ДРСМД, прежде всего, Москва.

Ранее Хайко Маас уже призывал уничтожить ракету 9M729, которая, по мнению американцев и их союзников по НАТО, нарушает соглашение.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Он запрещает России и США разрабатывать, производить и хранить ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 километров.