Не был "чегоизволите": главу НОТУ уволили за "не те" сюжеты о Порошенко

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания досрочно отправлен в отставку за то, что, по мнению Наблюдательного совета общественного вещания, игнорировал освещение на ТВ ряда мероприятий с участием президента Украины Петра Порошенко.

Среди мероприятий – Крестный ход за единую поместную церковь, выступление Порошенко на Генассмаблее ООН и один из экономических форумов с участием главы государства.

В своем Facebook журналист отметил, что при голосовании за его отставку в Наблюдательном совете были "нарушены все процедуры", поэтому он теперь собирается обратиться в суд.

В свою очередь, депутат Верховной рады Егор Соболев считает, что Аласанию уволили потому что "теленовости не продавались", и глава ГОТУ "не был чегоизволите".