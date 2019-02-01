Забег по лесу, путешествие на Крайний Север или в Неаполь XVII века: столичная афиша на выходные

Пасмурная погода — не повод оставаться дома. Тем более, что в Москве сразу несколько громких премьер: новая выставка итальянских художников в Пушкинском, гала-концерт в честь великой балерины Екатерины Максимовой — в Большом. А любителей активного отдыха ждет лыжный забег. Как интересно провести выходные?

Сегодня вечером на исторической сцене Большого театра пройдет гала-концерт в честь юбилея знаменитой советской балерины Екатерины Максимовой. Прямо сейчас идет последняя — генеральная — репетиция.

В программе концерта — фрагменты балетов, где солировала сама Екатерина Максимова, а также новые номера, специально поставленные в ее честь разными хореографами. Билеты в кассах еще остались, так что поторопитесь. Начало вечера — в 19:00.

Настоящая премьера и в Пушкинском музее: сегодня там открылась выставка картин итальянской коллекции XVII века. "Гости из Неаполя" прибыли из крупнейшей европейской галереи Каподимонте. Экспозиция включает всего несколько произведений, но каждая — как большая книга с непростым сюжетом. Чтобы прочитать замысел художника, понадобится немало времени.

Если вас не пугает переменчивая московская погода, то выходите гулять в парки. В "Сокольниках" завтра в 10 утра стартует лыжный забег.

Он абсолютно бесплатный, кроме того нет никаких возрастных ограничений, поэтому приходите всей семьей. И обязательно берите с собой бабушек и дедушек — ведь соревнование называется "Живи до 100".

А Измайловский парк приготовил кое-что более необычное и экстремальное — ночной забег по лесным тропам. Участникам предстоит преодолеть на выбор 5, 10 или 20 километров. Усложняет задачу трасса: она будет проходить не только по утоптанным тропинкам, но и по оврагам и сугробам. Чтобы не сбиться с пути, понадобится фонарик.

Если вы уже успели соскучиться по морозу, можно на пару дней отправиться в путешествие по Крайнему Северу. Тем более, что в эти выходные он будет так близко от нас — в парке "Фили". Там пройдет зимний арктический фестиваль: географы расскажут интересные факты об этих местах, актеры прочитают самые известные чукотские сказки, а детей ждет интерактивная программа.

На этом странствия не заканчиваются: в субботу будут рейсы до самых волшебных мест. Точка отправления — Московская консерватория. В семь часов вечера там состоится органный концерт, где будут звучать самые известные мелодии из фильмов "Гарри Потер" и "Властелин колец". Чтобы слушатели смогли лучше прочувствовать атмосферу Хогвартса и Средиземья, под музыку художники будут вырисовывать песком сцены из сказок.

И, конечно, не забудьте побаловать себя чем-нибудь вкусным: в Гостином дворе сейчас проходит фестиваль меда и фермерских продуктов. На прилавках — все самое вкусное и свежее: сыр, варенье, авторские чаи и многое другое. Ярмарка работает каждый день с 10 утра до восьми вечера.