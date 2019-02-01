В Югре вмерзшее в дом тело женщины пришлось извлекать спецоборудованием

Специалистам "Центроспаса" пришлось выезжать на вызов в город Излучинск Нижневартовского района ХМАО. Там 31 января было обнаружено тело женщины, примерзшее к жилому дому.

Для того, чтобы извлечь его и отправить в морг, спасателям пришлось применять специальное оборудование. В Югре сейчас стоят аномальные морозы: столбики термометров опускаются ниже 40 градусов.

Что произошло с женщиной, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительным сведениям, как сказали РИА Новости в муниципалитете, женщина покончила с собой.