Акцией особо опасных преступников займется центральный аппарат ФСИН

Для выяснения причин массового конфликта между осужденными в саратовскую колонию №7 отправлены сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний.

Инцидент произошел 31 января. Между заключенными завязалась драка, в ходе которой была повреждена мебель и другое имущество. При этом осужденные отказались подчиняться законным требованиям сотрудников учреждения. Однако 70% заключенных, содержащихся в колонии, не поддержали акцию.

В настоящее время исправительное учреждение функционирует в обычном режиме. Проводится служебная проверка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро регионального управления ФСИН.

В саратовской колонии №7 содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (более 100 из них осуждены за убийства, 14 — за педофилию, остальные — за другие особо тяжкие преступления).