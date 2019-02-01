Мигрант-рецидивист напал на женщину возле ее подъезда в центре Москвы

Неоднократно судимый 32-летний мужчина совершил разбойное нападение на москвичку возле ее дома на Бутырском Валу, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия рецидивиста.

На кадрах видно, что злоумышленник застал 42-летнюю женщину врасплох, когда она стояла у домофона: подбежав со спины, он приставил ей к горлу похожий на нож предмет и потребовал отдать все деньги. Его жертва попыталась скрыться в подъезде, но в конечном счете вынуждена была отдать наличные — налетчик сам обыскал все карманы ее куртки.

С места он скрылся столь же стремительно, как и появился, однако уйти от полицейских не удалось — подозреваемого задержали на площади Тверской Заставы. Им оказался 32-летний ранее несколько раз судимый мигрант. По статье "Разбой" ему грозит до 10 лет в колонии.