Германия не поможет Украине с разработкой нового зенитного ракетного комплекса

Правительство Германии запретило компании Rheinmetall помогать Украине создавать новый зенитный ракетный комплекс. Об этом рассказал заместитель директора киевского завода "Арсенал" Александр Клочко, пишет агентство РИА Новости.

Он пояснил, что предприятие планировало разработать мобильный ЗРК, который можно было бы легко перебрасывать с места на место и маскировать. Rheinmetall должен была сконструировать для комплекса шасси и систему наведения. Однако немецкому руководству эта идея не понравилась. Поэтому работать над новым ЗРК украинцам придется одним.

По данным из открытых источников, собственных зенитных ракетных комплексов Украина не производит. Однако ОПК Незалежной занимается модернизацией советских ЗРК. Например, С-125 "Печора". "Укроборонпром" утверждает, что их обновленная ЗРК способна обнаружить воздушную цель на расстоянии до 40 километров, а радиус действия ракет – до 25 километров.