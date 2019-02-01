"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть молодого хавбека Санчо в Англию

Руководство клуба английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед " рассматривает возможность выкупить у немецкой "Боруссии" (Дортмунд) 18-летнего соотечественника Джейдона Санчо. Молодой хавбек был воспитанником команды "Манчестер Сити", но не захотел подписывать с "горожанами" контракт.

Так летом 2017 года Санчо стал игроком "Боруссии" и нынешний сезон он проводит очень хорошо: в октябре англичанин был признан лучшим игроком месяца в немецкой бундеслиге, сообщает Чемпионат.Ru. Проблема для "МЮ" только в том, что у Санчо действующий контракт и пока неясно, сколько денег попросит за него "Боруссия".