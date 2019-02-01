Французских демонстрантов продолжат обстреливать из гранатометов

В госсовете Франции в пятницу принято решение отклонить петицию правозащитников, требовавших временно отказаться от использования полицией специальных гранатометов (LBD) для стрельбы резиновыми пулями и гранатами, передает ТАСС.

После того, как один из участников движения "желтых жилетов" во Франции получил серьезное ранение резиновой пулей, выпущенной из спецгранатомета сотрудником полиции, был составлен письменный запрос профсоюзом "Всеобщая конфедерация труда" и "Лигой по правам человека".

Ранее не раз высказывались опасения насчет угрозы здоровью участников протеста в связи с применением таких опасных средств для разгона толпы.

По сведениям общественной организации "Разоружим их", выступающей за введение запрета на использование против манифестантов резиновых пуль, с начала в середине ноября движения "желтых жилетов" тяжелые травмы глаз получили во Франции 17 человек. Ряд пострадавших сообщили в социальных сетях и СМИ, что полицейские и жандармы специально стреляли им в лицо.