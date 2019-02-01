St. Petersburg Open. Соболенко обыграла Александрову и вышла в полуфинал

На турнире Женской теннисной ассоциации в Санкт-Петербурге с призовым фондом 750 тыс. долларов началась четвертьфинальная стадия. Первыми в пятницу на корт St. Petersburg Ladies Open вышли победительница квалификации Екатерина Александрова и четвертая сеяная Арина Соболенко из Белоруссии.

Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Соболенко, которая в полуфинале турнира встретится с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 2-й номер посева).