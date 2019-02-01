В "Формуле-1" нет больше команды Sauber. Есть Alfa Romeo
Одна из старейших команд "Королевских гонок" Sauber, "гражданством" которой является Швейцария, сменила название. В сезоне-2019 "конюшня" из Хинвила будет именоваться Alfa Romeo Racing по имени итальянской автомобильной компании, которая стала титульном спонсором и техническим партнером команды.
"Мы готовы объявить приятную новость: мы примем участие в чемпионате мира "Формулы-1" 2019 года под названием Alfa Romeo, — цитирует руководителя экс-Sauber Фредерика Вассера официальный сайт команды. – Начав сотрудничество с нашим титульным спонсором в 2018 году, наша команда добилась фантастических успехов в технической, коммерческой и спортивной областях".
По словам Вассера, "это дало стимул каждому члену команды": "Мы все, будь то на треке или в штаб-квартире в Швейцарии, получили отдачу от тяжелой работы, которая нашла отражение в наших результатах. Мы стремимся продолжать развивать каждый сектор нашей команды, позволяя нашей страсти к гонкам, технологиям и дизайну двигаться вперед".
New name, same game! ⚡ We're excited to announce Sauber and Alfa Romeo to keep fighting for ambitious results in 2019 @F1 World Championship as Alfa Romeo Racing. 🤝 + info: https://t.co/1RUddkPMpj #AlfaRomeoRacing #SauberMotorsport #Bwoah pic.twitter.com/0gzgwgpl66— Alfa Romeo Racing (@SauberF1Team) 1 февраля 2019 г.
Как уже сообщали Вести.Ru, пилотировать болиды команды с новым весьма характерным для гонок названием в этом сезоне будут экс-чемпион мира финн Кими Райкконен, перешедший из Ferrari, и итальянец Антонио Джовинацци.
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