Директор "Ессентукигоргаза" стал фигурантом дела Арашуковых

В деле о хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 миллиардов рублей появился еще один фигурант — это исполнительный директор "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Сегодня после допроса следователи обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Следственный комитет России.



В рамках расследования масштабных хищений газа на Северном Кавказе прошло уже свыше 40 обысков в 11 городах России. Следствие предполагает, что было создано целое преступное сообщество, во главе которого стоял советник главы компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков — отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Самого сенатора задержали первым 30 января прямо на заседании Совета Федерации. Его считают причастным к нескольким убийствам. В тот же день суд арестовал его на 2 месяца. 31 января под стражу был взят Рауль Арашуков. Помимо него в СИЗО также отправились Руслан Арашуков, Николай Романов, Игорь Травинов и Гузер Хашукаев — все высокопоставленные руководители территориальных подразделений газовых компаний. Они обвиняются в хищении газа в составе преступного сообщества.