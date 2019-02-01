Сердар Азмун Англии, Германии и Бельгии предпочел "Зенит"

Ведущий форвард футбольной сборной Ирана и казанского "Рубина" Сердар Азмун может в самое ближайшее время стать игроком питерского "Зенита". Судя по всему, финансовое предложение "сине-бело-голубых" было наиболее интересным для игрока и руководства казанского клуба.

Как уже сообщали Вести.Ru, после весьма впечатляющего выступления Азмуна в составе национальной команды на Кубке Азии на него "положили глаз" английский "Вулверхэмптон", бельгийские "Андерлехт" и "Брюгге" и немецкий "Байер". Но "Зенит" предложил больше всех.

Клубы российской премьер-лиги близки к соглашению, сообщает "Спорт-экспресс". Сумма трансфера может составить 12 млн евро – 10 "лимонов" сразу и 2 млн евро в виде бонусов. Как сообщается, 24-летний Азмун подпишет с "Зенитом" долгосрочный контракт.