Президент обсудил с членами Совбеза Венесуэлу и ДРСМД

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Венесуэле, возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, внутрироссийские вопросы.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, была отмечена необходимость того, чтобы Каракас самостоятельно, без вмешательства Вашингтона, разбирался в своем внутриполитическом кризисе.

Отмечается, что состоялся также подробный разговор по вопросам международной безопасности в свете планируемых действий американской администрации по выходу из ДРСМД.

ТАСС сообщает, что глава представительства Евросоюза в России посол Маркус Эдерер не исключил взаимодействия России и международной контактной группы по Венесуэле, о создании которой было объявлено 31 января на неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза в Бухаресте.

Ситуацию в Венесуэле на встрече в столице Румынии обсудили министры иностранных дел 28 стран Евросоюза. Как отмечает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, прорабатывались вопросы расширения черного списка в отношении венесуэльских политиков, виновных в политическом кризисе в стране.

Ранее она сообщила, что контактная группа будет содействовать подготовке новых президентских выборов в Венесуэле и разрешение кризиса нужно найти в течение трех месяцев.

23 января на многотысячном митинге оппозиции в Каракасе ​спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране. Он также пообещал провести в стране досрочные выборы и продолжать протесты "до тех пор, пока Венесуэла не будет освобождена".

Его действия поддержали США, Канада, Франция, Германия и несколько латиноамериканских стран.

Россия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы, считая, что законным главой государства является Николас Мадуро.