Россиянин умер в украинской колонии от пыток

Смерть Валерия Иванова во львовской колонии не случайна. Экспертиза показала, что причиной его гибели стали пытки, которым он подвергался. Российский полпред в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов подчеркнул, что жизнь удерживаемых на Украине людей в опасности.

45-летний Валерий Иванов — россиянин. После начала конфликта между Киевом, Донецком и Луганском он проживал в Донбассе, напомнил Грызлов. Киев обещал освободить и вернуть его в Донбасс по обмену в декабре 2017 года. Свои обязательства Донецк и Луганск полностью выполнили, а Украина свои обещания нарушила, обманом уклонившись от освобождения Валерия Иванова.

В декабре 2018 года Валерий Иванов был убит в украинской колонии во время пыток, сообщает ТАСС. Тело Иванова было доставлено в Северодвинск 28 декабря 2018 года. Следственный комитет России по Архангельской области возбудил 1 февраля 2019 года уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть") после гибели на Украине российского гражданина после получения результатов экспертиз. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Валерия Иванова наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений.

Жертвами так называемой "антитеррористической операции" (АТО), которую Киев начал против не признавших госпереворот на Украине жителей Донецкой и Луганской народных республик, стали более 10 тысяч человек.