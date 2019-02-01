"Минером" торговых центров в Волгограде оказался охранник одного из них

В Волгограде задержали 23-летнего местного жителя, который в целях проверки работы спецслужб "заминировал" два торговых центра, в том числе и тот, где работал сам, сообщает региональное управление МВД. Камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленник совершал звонки с выставленных на прилавке смартфонов.

В Волгограде второй день подряд поступают сообщения о минировании административных учреждений, школ, больниц и торгово-развлекательных центров. Большая часть сообщений поступила по электронной почте, но была и пара звонков от анонима, который предупредил о взрывных устройства в торговых центрах "Семь звезд" и "Диамант".

Посетителей и сотрудников ТРЦ быстро эвакуировали, причем виновник переполоха сам помогал людям покидать помещения. Никаких взрывных устройств силовики не обнаружили, зато просмотрели записи с камер наблюдения, которые помогли им выйти на след предполагаемого телефонного террориста — им оказался охранник магазина "М.Видео". Звонки он совершал с представленных на прилавке современных смартфонов, уповая на то, что сигнал не удастся отследить из-за отсутствия сим-карты. Предположение оказалось ошибочным.

На допросе в полиции "минер" признался, что таким образом хотел проверить слаженность работы спецслужб. Удовлетворил ли его результат, осталось неизвестным.

За заведомо ложные сообщения об акте терроризма молодому человеку светит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, он может столкнуться с необходимостью компенсировать владельцам торговых точек упущенную выгоду.