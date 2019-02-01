Лукашенко объяснил, почему жены выгоняют белорусов из дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал уровень трудовой и физической подготовки выпускников школ.

По мнению белорусского лидера, современная молодежь едва справляется с простыми бытовыми ситуациями: ребята не могут ввернуть лампочку, починить чайник и кофеварку, не знают, что такое "рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими".

"Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют!" – подчеркнул Лукашенко.

То же самое касается и девочек, которые не могут приготовить яичницу или пришить пуговицу. Как сообщает РИА Новости, Лукашенко потребовал расширить трудовую подготовку и уделить побольше внимания физическому воспитанию в школах.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что белорусы вымирают как мужики. Так он прокомментировал слишком большой процент освобожденных от армии. "Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься", — предупредил Лукашенко.