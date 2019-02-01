Киев запретил книгу Довлатова из-за Безрукова

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил в страну ввоз 13 книжных изданий из России. Среди запрещенных – книга Сергея Довлатова. Украинских чиновников не устроило предисловие к книге – там упоминается актер Сергей Безруков, которого Киев внес в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Под запрет попали также детские книги, среди который учебник английского языка. Здесь возникли претензии к оформлению – там использована коммунистическая или российская символика, передает РИА Новости.