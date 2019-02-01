В Гааге церковь ввела 96-дневную службу, чтобы помешать депортации местной армянской семьи

Представители Вефильской церкви в нидерландской Гааге спасли от депортации семью армянских беженцев, устроив 96-дневную службу. По местным законам полиция не имеет право врываться в храм, когда там идет богослужение, сообщает BuzzFeed.

Семья Тамразян, родители с тремя детьми, переехали в Нидерланды в 2010 году по политическим мотивам.

В конце 2018 года власти страны отказали мигрантам в продлении статуса беженцев. Тогда они сначала нашли пристанище в церкви общины Катвейк, а позже перебрались в Вефильский храм.

Чтобы спасти семью Тамразян, представители церкви начали богослужение 26 октября и завершили его 29 января. В этот день власти Нидерландов пересмотрели дела почти 700 семей, которым грозила депортация. Армянские беженцы оказались среди них.

Решение было принято в пользу семьи Тамразян, им разрешили остаться в стране. Вскоре после этого на двери Вефильской церкви появилось объявление: "Ура, мы закрыты!".

Известно, что за время более чем трехмесячной службы нидерландский храм посетили 550 пасторов из 20 конфессий по всей Европе.