12 обновленных боевых роботов получат российские военные в 2019 году

Инженерные войска вооруженных сил России получат в 2019 году 12 модернизированных саперных роботов "Уран-6". Дроны идут вместе с грузовыми автомобилями "КамАЗ", которые должны их перевозить.

Для облегчения погрузки и выгрузки машины оснащены системой "мультилифт": платформой с гидравлическими приводами, которая сама поднимает и опускает тяжелый бронированный беспилотник. Таким образом, весь процесс занимает около 3-4 минут, пишет газета "Красная звезда".

"Уран-6" – это один из первых боевых роботов в российской армии. 6-тонный дрон перепахивает почву специальным тралом и заставляет детонировать мины и неразорвавшиеся боеприпасы. При этом сам он выдерживает взрыв 60 килограммов тротила.

Робот уже несколько лет применяется для разминирования Чеченской Республики, а также он очищал от мин и бомб сирийский город Пальмиру.