В тюрьме Рыбка пыталась бунтовать

В Министерстве юстиции Таиланда рассказали, как россиянка Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) вела себя в тюрьме во время заключения в Паттайе.

"Она сопротивлялась и нарушала тюремные порядки и правила. Сотрудникам тюрьмы неоднократно приходилось делать ей замечания. Это ее выводило из себя, и она начинала с ними пререкаться", — сообщил директор коррекционного департамента министерства юстиции Таиланда Нарат Саветсанан изданию Bangkok Post. При этом он добавил, что все остальные фигуранты этого дела вели себя спокойно.

Анастасия Вашукевич, Александр Кириллов (Алекс Лесли), а также еще 6 человек были задержаны в феврале 2018 года во время секс-тренинга в гостинице Паттайи. Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства, но затем они были изменены на новые: создание преступного сообщества, оказание сексуальных услуг и сводничество. Пока шло расследование, в тюрьме они провели почти 10 месяцев.

В итоге 15 января суд приговорил их приговорил их к 18 месяцам заключения, заменив не отбытый срок условным наказанием. После этого они были депортированы в Россию, напоминает РИА Новости.