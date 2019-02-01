Питерские террористы готовили еще один взрыв

Террористы, устроившие взрыв в метро в Санкт-Петербурга, позже планировали еще один теракт в общественном месте, передает РИА Новости.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, 11 членов террористической группировки "Катиба Таухид валь Джихад" (запрещено в РФ) предстанут перед судом за организацию названного сообщества и участие в нем, совершение теракта в Петербургском метро, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

По словам Куренного, 5 апреля 2017 года самодельная бомба была обнаружена и изъята по месту проживания фигурантов при их задержании.

Как сообщалось, взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2".

В результате взрыва погибли 16 человек, включая террориста-смертника.

Сотрудникам полиции удалось предотвратить еще один взрыв, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства на станции "Площадь Восстания".