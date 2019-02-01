Известную российскую актрису задержали в Нью-Йорке за похищение ребенка

Журналисты узнали об аресте в аэропорту Нью-Йорка актрисы Ирины Усок. Сейчас "Содружество актеров Таганки" выясняет более подробную информацию, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее в интеренет-СМИ появились сообщения, что Усок находится в изоляторе и ожидает суда.

По сведениям телеканала "Звезда", 42-летняя актриса могла быть задержана за похищение ребенка.

Коллега актрисы Денис Муляр в комментарии журналистам сказал, что ее муж "вроде бы американец". Ирина же, по его словам, и раньше вместе с ребенком ездила в США, и было все нормально. А сейчас, предположил он, возможно, между ними что-то произошло.

Позже в пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки", где служит актриса, сообщили, что задержание Ирины связано с ее семьей, и "ничего криминального нет".

"Это ее личная ситуация, ее ребенок — гражданин Америки", – добавили в театре в комментарии ТАСС. Там также пообещали, что будут предприняты попытки помочь Ирине.

Ирина Усок известна по ролям в фильмах и сериалах: "Даша Васильева – любительница частного сыска", "Мама, не горюй", "Марш Турецкого", "Русские в городе ангелов", "Семейные тайны", "Братья Карамазовы" и другим, а также по спектаклям в театре "Содружество актеров Таганки".