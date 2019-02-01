Сгоревшую "Планету Люкс" снесут

Один из сгоревших торговых центров в дагестанском Кизляре снесут. Речь идет о "Планете Люкс", построенной в 2010 году. Мэр города Александр Шувалов сообщил "Интерфаксу", что ТЦ, несмотря на наличие необходимой документации, не отвечает требованиям пожарной безопасности и был построен с нарушениями.

Второе здание – трехэтажный торговый дом "Союз" – попробуют восстановить, там уцелел первый этаж. После пожара в двух ТЦ власти Кизляра планирую проверить все торговые объекты в городе.



Крупный пожар в Кизляре произошел рано утром. Сначала загорелся ТЦ "Планета Люкс", после чего огонь перекинулся на крышу "Союза", стоящего в пяти метрах. Пострадали и несколько магазинов, находящихся рядом.