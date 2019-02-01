Ушел из жизни Игорь Кан, сыгравший в "Кин-дза-дза!" и "Скором поезде"

Сыгравший однорукого контрабандиста в картине "Кин-дза-дза!" заслуженный актер театра и кино Игорь Кан умер на 82 году жизни. Он работал в Алма-Атинском ТЮЗ, Русском театре Эстонии, Московском облдрамтеатре имени А.Н. Островского.

Кроме того, Игорь Кан также снялся в "Скором поезде", "Тактике бега на длинную дистанцию", "Следе дождя", "Комментарии к прошению о помиловании", "Кремлевских тайнах шестнадцатого века" и в "Варианте "Омега", напоминает телеканал "Россия – Культура".

Актер умер на следующий день после своего 81-го дня рождения.