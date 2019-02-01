Стало известно, как пивший кровь шизофреник стал терапевтом

Борис Кондрашин, ранее убивший своего приятеля и выпивший его кровь, устроился на работу в больницу по поддельным документам.

Начальник Управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова рассказала РИА Новости, что мужчина был принят на работу в городскую клиническую больницу №11 в ноябре 2018 года. В отдел кадров он предоставил документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, СНИЛС и справку об отсутствии судимости. Трудовой книжки у Кондрашина не было. Он пояснил, что потерял ее, и учреждение завело ему новую.

После этого его взяли врачом-терапевтом в отдел медицинской профилактики. Он проводил с пациентами беседы о здоровом образе жизни, вреде курения и алкоголизма и пользе физической культуры.

Сейчас в медучреждении идет проверка качества деятельности лжеврача "с целью недопущения негативных последствия для тех жителей, которые попали к нему на прием". По словам Горловой, руководитель больницы сам направил его документы для проверки подлинности. Когда оказалось, что они поддельные, Кондрашина уволили, а делом занялись правоохранительные органы.

Между тем ранее сообщалось, что врача-самозванца на медицинском форуме опознал психиатр, который лечил его много лет назад. В отношении Кондрашина возбуждены два уголовных дела – "незаконное приобретение или хранение наркотических средств в крупном размере" и "использование заведомо подложного документа". Он арестован на два месяца.

В 1998 году Борис Кондрашин, которому тогда было 16 лет, пригласил в гости своего одноклассника. Он сделал мальчику укол, после которого тот уснул. Затем он расчленил труп, распилив позвонки ножовкой, вынул печень, выжал кровь из сердца в серебряный бокал, сказал заклинание и выпил. Части тела разбросал во дворе, а голову отправил в мусорный бак.

Дома у убийцы были найдены книги по оккультизму и разные "магические" предметы. Причем папа Кондрашина сам был психиатром, занимался частной практикой.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Кондрашина страдающим "шизофренией в форме гомицидомании (стремление к убийству)". Убийца был направлен на принудительное лечение.