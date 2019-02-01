За волосы по лестнице: в Новороссийске охранники ТЦ избили двух девочек

Охранники торгового центра в Новороссийске избили 15-летних сестер и протащили их за волосы по лестнице. Разгар конфликта, который произошел вечером 31 января в ТРЦ "Красная площадь", сняли на видео.

Что послужило причиной конфликта, остается неизвестным. Сами девочки уверяют, что не совершали никаких противоправных действий, но сотрудники ЧОП после нескольких фраз принялись их толкать, а после бить.

"Охранник ударил одну из сестер кулаком по лицу, а вторую — за волосы протащили по лестнице. У пострадавших уже сняли побои", — рассказал "Нашей газете" заместитель атамана военно-патриотического казачьего общества, в котором состоят близняшки.

На кадрах видно, как двое мужчин в костюмах тащат за волосы девочку по ступеням торгового центра.

По словам Константина Багро, когда на место происшествия приехали казаки, то сотрудники ЧОП едва не сцепились с ними, а после начали перебирать версии.

"Сначала говорили, что девушка упала, а они пытались ее поднять. Потом говорили, что девочка якобы толкнула одного из них, а затем снова, что она упала. Также охранники сообщили, что дети нарушили правила, но какие именно, не уточняли", — рассказал он.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.