Адвокат: "похитившей" ребенка актрисе Ирине Усок в США грозит реальный тюремный срок

Адвокат Мария Ярмуш прокомментировала появившиеся в прессе 1 февраля сообщения о том, что в аэропорту США была задержана известная по многим популярным сериалам актриса Ирина Усок. Отмечалось, что она могла быть задержана за "похищение" ребенка. Актриса в изоляторе и ожидает суда.

Позже в театре "Содружество актеров Таганки", где работает актриса, рассказали, что это "ее личная ситуация". Актриса замужем за американцем, и их ребенок – гражданин США.

Адвокат, комментируя эти новости "Известиям", сказала, что если актриса пыталась вывезти ребенка из страны без согласия супруга, то в США это действительно считается преступлением.

Причем, по словам Ярмуш, за это там дают реальный, а не условный срок. "Где-то порядка 2–3 лет родитель может получить тюремного заключения реально", — сказала адвокат.

По предварительным данным, заявление на Ирину написал ее муж — отец их ребенка.

В данной ситуации, сказала юрист, Ирине надо постараться выйти под залог, а дальше будет решаться вопрос в судебном порядке с прокуратурой.

Теперь, по ее словам, все зависит от позиции, которую займет отец ребенка. В том случае, если мать задержана, а ребенок возвращен, то отец может отозвать свое заявление. В этом случае власти прекратят дело.

В "Содружестве актеров Таганки" пообещали попытаться помочь коллеге.

Ирина Усок снималась в таких сериалах, как : "Даша Васильева – любительница частного сыска", "Русские в городе ангелов", "Марш Турецкого", "Мама, не горюй", "Братья Карамазовы" и некоторых других.