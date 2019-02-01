Instagram удалил пост Симоньян и пригрозил блокировкой

Администрация Instagram удалила пост главного редактора RT и МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян, в котором она просила помочь собрать деньги на лечение раненного в Донбассе ополченца.

В соцсети объяснили это тем, что публикация нарушала правила сообщества. Кроме того, Симоньян было прислано предупреждение, что за повторное нарушение аккаунт может быть заблокирован, сообщает РИА Новости.

В удаленном посте главного редактора RT речь шла о помощи Мусе Умаханову, который в 2016 году был ранен в боях за донецкий аэропорт — у мужчины парализовало половину тела.

Тем временем в Донбассе продолжается противостояние украинских военных и ополченцев. Как сообщила "Интерфаксу" омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова, за прошедшую неделю погибли два военнослужащих ДНР, еще один получил ранения.