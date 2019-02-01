"Барселона" и "Реал" сыграют в полуфинале Кубка Испании

В Испании состоялась жеребьевка полуфинальных матчей национального Кубка Короля. В одном из них действующий обладатель титула "Барселона" встретится с мадридским "Реалом".

В Испании полуфиналы проходят в два матча. Игры данной стадии пройдут 6 и 27 февраля. Вторую полуфинальную пару составили "Бетис" и "Валенсия", за которую сейчас выступает российский полузащитник Денис Черышев.