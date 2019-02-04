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Помогите детям. Русфонд 8 минут назад

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4 февраля 201908:45

Нужна помощь: Кире Тигиной необходимо дорогое лекарство

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем об одиннадцатилетней Кире Тигиной из Уфы.

У девочки синдром Шерешевского – Тернера. Это редкое и тяжелое хромосомное заболевание, проявляющееся аномалиями развития организма и низкорослостью. Кира заметно отстает от своих сверстниц по росту, что доставляет ей дополнительные мучения. Единственный способ компенсировать заболевание – принимать дорогой препарат омнитроп, гормон роста. Но у родителей девочки нет возможности оплатить хотя бы полугодовой курс терапии, а лекарство Кире необходимо получать ежедневно, пока еще не закрылись зоны роста.

Из письма Марии Тигиной, мамы Киры:

"Дочка всегда была маленького роста, ниже своих ровесников. Мы не придавали этому значения, думали: со временем наверстает. Врачи тоже не находили отклонений. Но в последний год отставание в росте Киры стало слишком явным: в одиннадцать лет – всего 126 см. Дочке стало трудно находить общий язык с одноклассниками, ребята дразнят ее. Мы настояли, чтобы педиатр дал направление на обследование. Результаты анализов показали, что у Киры редкое генетическое заболевание: синдром Шерешевского – Тернера. Это стало для нас настоящим ударом! Заболевание проявляется аномалией развития внутренних органов, нарушением работы эндокринной системы и низкорослостью. Эндокринолог рекомендует Кире лечение гормоном роста – препаратом омнитроп, благодаря этому лекарству дочка начнет быстрее расти. Инъекции омнитропа нужно делать ежедневно. Но в оформлении инвалидности Кире отказали, поэтому льготы нам не положены – бесплатно получать омнитроп не можем. А купить препарат нам не по силам: у нас двое детей, я работаю поваром в детском саду, муж – электриком. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Киры Тигиной не хватает 108 013 руб.

Главный детский эндокринолог Минздрава Башкортостана Олег Малиевский (Уфа): "У Киры на фоне генетической патологии наблюдается значительная задержка роста. Девочке необходима терапия гормоном роста – препаратом омнитроп. Лечение как минимум в течение года поможет нормализовать рост и физическое развитие ребенка".

Внимание!

Цена лекарства 242 281 руб.

35 112 руб. собрали телезрители программы "Вести-Башкортостан".

99 156 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 108 013 руб.

ПОМОЧЬ КИРЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,767 млрд руб. В 2019 году (на 31 января) собрано 143 255 317 руб., помощь получили 152 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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