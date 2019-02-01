Вывести питерских взрывников на чистую воду помог уникальный эксперимент

Доказать вину фигурантов по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году было сложно, и помог это сделать уникальный эксперимент, рассказали в Следственном комитете РФ.

При поиске места для теракта преступники не пользовались мобильными телефонами и скрывались от камер наблюдения, и доказать то, что к взрыву причастны именно они, было непросто, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

Тогда следователи совместно с сотрудниками ФСБ России изготовили макет взрывного устройства в квартире, где жили террористы. Это помогло опровергнуть их заявления о том, что они ничего не знали о своем участии в террористической деятельности – изготовление такого устройства не могло остаться незамеченными для тех, кто жил в квартире.

Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, включая смертника. На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить.