Не отрубили, а отгрызли: в парке нашли обглоданную человеческую голову

Шокирующую находку сделали жители пермского Кизела — в людном парке в центре города они обнаружили обглоданную человеческую голову.

"Я обнаружил ее в парке на улице Ленина, месте достаточно людном. Кроме нее больше ничего не было. Мимо проходившая женщина сразу позвонила в полицию", — рассказал изданию "ProГород" Александр.

У мужчины, по его признанию, сразу возникли подозрения, что голова могла принадлежать пропавшему после Нового года соседу снизу. Тот постоянно ссорился с агрессивным сыном сожительницы, причем дело нередко доходило до стычек.

Личность умершего пока так и не установлена, хотя следователи и склоняются к версии, что это пропавший 4 января местный житель. Предварительное заключение свидетельствует о том, что голову мужчине никто не отрубал — скорее всего, ее отгрызли собаки, обнаружившие в сугробе тело замерзшего человека. Его поисками сейчас и заняты следователи, хотя они и признают, что псы могли растащить останки по разным концам города.

"Таким образом, криминала, вероятно, не будет", — резюмировали в региональном управлении СКР.