Вид привлекательной женщины вызывает у мужчин голод

Маркетологи из Австралии провели исследование, в ходе которого выяснили, что мужчинам хочется мяса, как только они видят перед собой сексуальную женщину. Интересно, что для представительниц прекрасного пола это утверждение неверно, сообщает Food Quality and Preference.

В эксперименте австралийцев участвовали 1,6 тысячи гетеросексуальных мужчин и женщин, которые едят мясо.

Во время первого этапа исследования мужчинам показали изображения моделей в нижнем белье, а после предложили выбрать между вяленым говяжьим мясом и овощами. Большинству захотелось мяса.

Когда же фото эротичных мужчин показали женщинам, количество любительниц мяса и овощей разделилось поровну.

На втором этапе исследования австралийцы попросили мужчин и женщин пофантазировать на сексуальные темы, а потом вновь выбрать один из двух продуктов. Результаты оказались прежними.

По мнению исследователей, это свидетельствует о наличии у нас древних инстинктов – много тысяч лет назад мясо было одним из маркеров статуса, которым мужчины привлекали потенциальных партнерш.

"Для пещерных людей мясо было вопросом выживания, а для дворянства позднее – признаком богатства", — отметили маркетологи.