Арктические стрелки пересаживаются на новые танки

Партия новейших танков Т-80БВМ поступает на вооружение мотострелковой бригады Северного флота. Они лучше всего адаптированы к климату Крайнего Севера. Часть бронемашин подразделения уже обновили. В 2019 году должны поступить еще 20 танков, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФ.

Кроме Т-80БВМ, на вооружении флота стоят Т-72Б3. Экипаж североморцев стал первым чемпионом международного конкурса "Танковый биатлон", напомнили в пресс-службе.

Информации о новом танке немного. Из открытых источников известно, что Т-80БВМ получил современный комплекс защиты "Реликт", который способен остановить снаряд с пробитием до 800 миллиметров литой брони. Также на моторный отсек и заднюю часть башни боевой машины установили противокумулятивные решетки. Плюс Т-80БВМ оснастили новым прицелом "Сосна-У".