В Бристоле нашли фрагмент древней легенды о короле Артуре и волшебнике Мерлине

Историк из университета Бристоля Майкл Ричардсон случайно обнаружил в одной из местных библиотек пергаменты с неизвестными фрагментами знаменитой легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Значительная часть документов посвящена волшебнику Мерлину, наставнику Артура.

Фрагменты, которые обнаружил Ричардсон, являются частью циклов "Ланселот-Грааль" или "Вульгата". Они были написаны неизвестными авторами в первой половине XIII века.

Принято считать, что на основе этих легенд британец Томас Мэлори написал в XV веке романы о приключениях короля Артура.

Неизвестные прежде отрывки легенды, которые обнаружил бристольский историк, оказались подшиты в собрание сочинений французского теолога и реформатора Жана Жерсона (1363 – 1429).

Ричардсон признался, что его внимание при изучение этих книг привлекли знакомые с детства имена, о чем он рассказал своей коллеге Лии Тетер. Историки собрали команду специалистов, которая провела экспертизу. В настоящий момент их главная задача – понять, каким образом фрагменты рукописи о короле Артуре оказались в книге француза в бристольской библиотеке.

По предварительной версии, неизвестный переплетчик, работавший с книгами Жерсона, вышедшими в конце XV- начале XVI века, использовал листы со средневековым текстом как скрепляющий материал между обложкой и страницами. Это могло быть связано с высокой стоимостью пергамента, поэтому переплетчик решил взять уже исписанные листы, не посмотрев, что на них запечатлено.