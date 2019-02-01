St. Petersburg Ladies Trophy. Квитова не смогла защитить титул, проиграв Векич

В Санкт-Петербурге продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy, общий призовой фонд которого составляет 823 тысячи долларов. Действующая обладательница титула и первая ракетка турнира Петра Квитова не смогла выйти в полуфинал.

В четвертьфинале чешская теннисистка проиграла хорватке Донне Векич. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу восьмой сеяной хорватки, которая в полуфинале сыграет с победительницей встречи между россиянками Дарьей Касаткиной (3-й номер посева) и Верой Звонаревой.