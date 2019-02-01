"Тараканы — полбеды. У нас еще клопы!": собирательница мусора отравила жизнь своим соседям
Не первый год пожилая жительница Иркутска Тамара Лавренко буквально отравляет жизнь своим соседям, забив отходами из окрестных мусорок все свои комнаты. Прошлым летом из жилища пенсионерки было вывезено несколько тонн хлама, однако к настоящему времени свободного места в квартире снова не осталось.
Тамара Лавренко уже попадала в репортажи местных телеканалов — соседи жаловались на нее еще в 2017 году. По их словам, начиналось все постепенно, а сама бабушка всегда производила впечатление тихого культурного человека.
Сначала в квартирах завелись тараканы. Затем в подъезде появился неприятный запах, позже превратившийся в нестерпимую вонь. Источник миазмов со временем был установлен — выяснилось, что тихая старушка, в прошлом преподаватель немецкого языка, тащит с окрестных помоек все, что может унести.
Пенсионерка полностью забила хламом свою квартиру. Остался лишь крохотный пятачок в коридоре. После жалоб измученных соседей в правоохранительные и судебные органы летом 2018 года мусор был вывезен на нескольких грузовиках. Хлам разбирала группа крепких мужчин в противогазах — без средств индивидуальной защиты работать было невозможно.
Прошло всего полгода, и квартира пенсионерки вновь переполнилась мусором — места в ней не осталось совсем. По словам Тамары Лавренко, из-за отсутствия пространства пищу она принимает вне дома. "Кушаю я где-нибудь в другом месте" — заявила она корреспонденту местного телевизионного канала.
Соседи снова жалуются на то, что жить стало невыносимо. "В четыре-пять утра бабушка наша, она открывает дверь. Она ставит ведро вот здесь, на лестничную площадку. И все ее фекалии текут по лестнице", — рассказала девушка, живущая в квартире напротив, и добавила в список своих жалоб — "Тараканы еще полбеды. У нас еще клопы..."
На очередном заседании суда адвокат Тамары Лавренко заявил, что содержимое ее квартиры будет передано в детский дом в самое ближайшее время. В гостях у пенсионерки ее защитник, по всей видимости, не был.
Соседи сдаваться не собираются и жалуются во все инстанции, включая средства массовой информации.
Проблема патологического накопительства в терминальной его стадии не является исключительным случаем. Так, несколько дней назад из квартиры в Перми, принадлежащей 70-летней женщине, были вывезены тонны мусора — самосвалу понадобилось сделать несколько рейсов. Одному из рабочих, который разбирал отходы, во время уборки стало плохо.
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