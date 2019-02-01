С судна в Керченском проливе эвакуирован украинский моряк

Украинский моряк эвакуирован с судна в Керченском проливе и доставлен в больницу Краснодарского края.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Росморречфлота.

Речь идет о 71-летнем мужчине с судна Canopus, стоящего на якоре в ожидании прохода через Керченский пролив, которому стало плохо из-за почечных колик. Моряк был доставлен на берег и помещен в центральную больницу Темрюка.

Судно Canopus направлялось из Темрюка в турецкий порт Бандырма.