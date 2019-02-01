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Политическая нестабильность в Венесуэле 58 минут назад
Меркель призвала венесуэльцев выбрать другого президента
Только новые президентские выборы в Венесуэле отвечают интересам народа этой страны, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Прежние, что прошли 20 мая 2018 года, по мнению канцлерин, не были свободными. На этих выборах Николас Мадуро, между тем, получил поддержку почти 68% избирателей.
Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с впервые приехавшим после вступления в должность премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила, что Берлин намерен содействовать проведению новых выборов в Венесуэле, сообщает ТАСС. Меркель выступила за то, чтобы не доводить дело в Венесуэле до обострения.
Назначение лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо на пост спикера национального парламента аннулировал Верховный суд Венесуэлы. Через два дня. 23 января, Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, вместо законно избранного на выборах Николаса Мадуро. Вашингтон поддержал самозванца: ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, передал Хуану Гуайдо контроль над венесуэльскими авуарами в американских банках. Великобритания отказала Мадуро в возвращении золота, которое размещено в банках Лондона.
Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция выставили 26 января Мадуро ультиматум: если он не объявит о проведении новых выборов, то они признают легитимным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. Срок ультиматума истекает 2 февраля. На эту же дату назначены и митинги в Каракасе сторонников Гуайдо. Сторонники венесуэльских оппозиционеров в победу своего кандидата на выборах особо и не верят, но настаивают на том, что на новых выборах Мадуро должен подтвердить свой мандат.
К диалогу при разрешении венесуэльского кризиса призвал генсек ООН, Россия, Китай, Турция, Иран, Куба, Белоруссия, Боливия, Никарагуа и Сальвадор высказались против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, а также поддержали законного президента страны Николаса Мадуро. Армия Венесуэлы также заверила Мадуро в своей поддержке. Вместе с тем в Вашингтоне активно обсуждается вопрос о военном вмешательстве в Венесуэлу.
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